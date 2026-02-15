ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22290810 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 3,5 бе регистрирано в Румъния през нощта

3340
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 3,5 бе регистрирано през изминалата нощ в румънския сеизмичен район Вранча, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Трусът е станал в 1:54 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 155,8 км, уточнява Националният институт по геофизика.

Най-близките градове до епицентъра са Фокшани (42 км западно), Бузъу (59 км северно), Сфънту Георге (69 км източно), Брашов (80 км източно) и Плоещ (93 км в североизточна посока).

От началото на годината в Румъния са регистрирани 31 земетресения с магнитуд между 2 и 3,7.

Най-силните земетресения в страната през 2025 г. бяха с магнитуд от 4,4 и бяха регистрирани съответно на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.

Земетресение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците