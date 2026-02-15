Атака с украински дронове предизвика пожар в руско пристанище на Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското черноморско пристанище Таман, през което преминават петролни продукти, зърно, въглища и суровини, беше повредено при украинска атака с дронове, заяви губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс и ДПА.

Двама души са били ранени, повредени са резервоар за нефтопродукти, склад и терминали в село Волна, се уточнява в публикацията на губернатора в "Телеграм".

Кондратиев каза, че над 100 души гасят няколко пожара в пристанището. Отделни удари по курортния град Сочи и село Юровка, са причинили по-малки щети, добави той.

Украйна възобнови атаките срещу руската енергийна инфраструктура през последните дни, след като изтече мораториумът върху такива удари, приет с посредничеството на САЩ, пише Ройтерс.

Русия многократно е нанасяла удари по енергийната и комуналната инфраструктура в Украйна, прекъсвайки отоплението и електрозахранването на стотици хиляди хора на фона на необичайно студена зима.

Според източници от индустрията през изминалата година през Таман са били транспортирани около 4,16 милиона тона нефтопродукти.

Руското министерство на отбраната съобщи, че над различни области в Южна Русия са били свалени 68 украински дрона.

Руската армия също нанесе удари с дронове по Украйна, ранени са трима души в Запорожка област, според местните власти, съобщава БТА.

Русия води опустошителна война срещу съседната държава от почти четири години. Щетите, нанесени от украинските контраатаки в Русия, са предимно незначителни и се концентрират върху цели в руската петролна индустрия, в сравнение с руските щети в Украйна, които включват тежки атаки срещу енергоснабдяването на страната, информира ДПА.