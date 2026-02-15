Миналата година Австрия е репатрирала най-много осъдени, откакто се води статистика

През 2025 г. Австрия е върнала 208 души в страните им, за да изтърпят там наказанията си, съобщи австрийското радио и телевизия, цитирайки данни на австрийското министерство на правосъдието.

Това е най-големият брой осъдени в Австрия чужденци от началото на регистрирането на данните през 2013 г. Миналата година броят им е бил 167, а преди десет години - 144.

Към тях се прибавят общо 394 лица със забрана за влизане или пребиваване, които са били задържани и репатрирани. Министерството на правосъдието иска да разшири практиката за „изтърпяване на наказание в родната страна".

Увеличеното прехвърляне на затворници в държавата на произход е „важен въпрос, за да се облекчат местните затвори и да се позволи по-добра ресоциализация на затворниците в родината им", се казва в изявление на министерството на правосъдието.

Голяма част от исканията и прехвърляне засягат други държави от ЕС или Европа. Правната основа е рамково решение на Европейския съюз от 2008 г., както и Конвенцията на Съвета на Европа за прехвърляне на осъдени лица, пише БТА.

„Прехвърлянето в родната страна не е пряко свързано с престъплението, а по-скоро с продължителността на наказанието, наложено в Австрия", поясни министерството на правосъдието. Искането има смисъл само ако все още остава „достатъчно дълъг срок от наказанието" и не предстои условно освобождаване.

Според министерството разходите за прехвърляне „се различават значително в зависимост от конкретния случай". Като цяло „спестените разходи за задържане обаче надвишават разходите за извеждане от страната", се казва в съобщението.