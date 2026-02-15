Правителството на Тръмп похвали Гърция за споразуменията за Вертикалния коридор и P-TEC

Гърция, енергийните споразумения, подписани на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) в Атина, и значението на т. нар. Вертикален коридор (маршрут за транспорт на газ от Гърция към Централна Европа и Украйна - бел. ред.) бяха сред темите, засегнати от Джарод Ейджън, изпълнителен директор на Националния съвет за енергийно лидерство (NEDC - ключов орган в Белия дом, фокусиран върху енергийна политика на САЩ - бел. ред.) на конференцията по сигурността в Мюнхен, съобщи специално за БТА гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Ейджън, който е заместник-помощник на президента на САЩ Доналд Тръмп, описа енергията като инструмент за постигане на мир в Украйна, като се позова на Вертикалния коридор и транспортирането на природен газ през него като част от американската програма за енергийно доминиране.

Американският официален представител поздрави гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру, който беше сред публиката, за внедряването на втечнен природен газ и пристигането на вносен газ. Позовавайки се на срещата в Атина на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), изпълнителният директор на Националния съвет за енергийно лидерство заяви в Мюнхен, че американски официални представители са направили две пътувания до Гърция през 2025 г. и са се срещнали с всички министри на енергетиката от Източна и Централна Европа, за да обсъдят споразумения за това как да се осъществява транспортът на природен газ от Гърция до Украйна и от Полша до Украйна.

Но конференцията на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) в края на годината не бе достатъчна, подчерта той. На 24 февруари във Вашингтон ще се проведе среща по въпросите на Вертикалния коридор, на която всички министри ще пътуват до САЩ, за да сключат още споразумения, които да превърнат Вертикалния коридор в реалност, каза той. Освен това, следващата среща по същата тема ще се състои в Хюстън по време на CERAWeek (едно от най-големите и влиятелни международни събития в сферата на енергетиката, което се провежда ежегодно в Хюстън - бел. ред.) за сключване на допълнителни споразумения, обяви Джарод Ейджън.

Олексий Рябчин, бивш заместник-министър и заместник-министър на енергетиката на Украйна, а понастоящем ръководител на отдела за международни отношения в украинската компания за природен газ „Нафтогаз", благодари на ораторите за съществената подкрепа, оказана на страната му чрез споразумението с гръцкия консорциум „Актор-ДЕПА". Той заяви, че Джарод Ейджън и неговите партньори са помогнали ценовите листи на Вертикалния коридор да придобият единна структурна съгласуваност, което е позволило сключването на първото споразумение с гръцките партньори, и че танкери с втечнен природен газ също идват, за да помогнат на украинците да преживеят зимата.