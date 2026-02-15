Албанският премиер Еди Рама ще участва в първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп

Премиерът на Албания Еди Рама обяви днес, че е получил покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Вашингтон в рамките на официалното учредяване на Съвета за мир, обяви агенция АТА.

В началото на подкаста „Говорим" (Flasim) Рама подчерта, че Албания има привилегията да бъде учредител на Съвета и няма да допринася финансово за присъединяването си или за поддържането на постоянно членство.

Еди Рама подчерта, че ще бъде във Вашингтон за официалното учредяване на Съвета за мир и стартирането на неговите дейности.

„Албания има привилегията да бъде учредителен член. Макар че няма да допринася финансово за присъединяването си или за поддържането на постоянно членство, тя допринася с достойнството си и с международното уважение, което е спечелила, като получава покана да участва в дискусия на толкова високо ниво за бъдещето на мира", добави албанският премиер.

Съветът за мир беше представен първоначално като малка група от лидери, които би трябвало да наблюдават по-конкретно спирането на огъня в Газа. Американският президент Доналд Тръмп впоследствие покани десетки страни да се присъединят и предложи организацията да функционира като по-широкообхватен орган за решаване на конфликти.

Церемонията по учредяване на Съвета за мир под патронажа на Съединените щати се състоя на 22 януари в Давос, Швейцария. Тогава към организацията се присъединиха само две от членките на Европейския съюз - България и Унгария, пише БТА.