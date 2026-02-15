Марко Рубио продължава европейската си обиколка с посещения в Словакия и Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио продължава обиколката си в Европа с посещение в две страни, които се управляват от близки съюзници на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Франс прес.

Тази сутрин Рубио пристигна в Словакия, а по-късно през деня ще бъде в Унгария на двудневна визита.

В реч на международната конференция по сигурността в Мюнхен вчера държавният секретар призова европейците да подкрепят вижданията на американския президент за световния ред, като наред с това се обяви за съживяването на връзките "със силна" Европа.

Рубио е Братислава само за няколко часа, но за това време ще се срещне с премиера Робърт Фицо, който споделя същата суверенистка и националистическа идеология като американския президент.

Според сайта "Политико", който се позовава на анонимни европейски дипломати, при посещението си наскоро във Флорида Фицо е изразил загриженост за психическото състояние на американския президент - твърдение, което Вашингтон и Братислава енергично отрекоха. След срещата във Флорида словашкият лидер заяви, че е имал "изключително важни" разговори с Тръмп за ядрената енергетика.

След Словакия Рубио ще отпътува за Будапеща за срещи в понеделник с представители на унгарските власти, включително с премиера Виктор Орбан.

Доналд Тръмп не крие подкрепата си на парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април, за Орбан, когото определя като "силен и влиятелен човек", пише БТА.

Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното си предизвикателство след връщането си на власт през 2010 г. Според независими социологически проучвания неговата партия ФИДЕС изостава след опозиционната формация ТИСА.

В годишната си реч вчера премиерът обеща да продължи настъплението си срещу "гражданските псевдоорганизации и купените журналисти, съдии и политици" - нещо, сходно с това, което Доналд Тръмп прави в САЩ.

Унгарският премиер обяви намерението си да пътува до Вашингтон следващата седмица, за да присъства на първото заседание на Съвета за мир на американския президент. Орбан е особено близък с администрацията на Тръмп заради антимигрантската си политика след сирийската бежанска криза преди десет години.