Кая Калас отхвърли твърденията на САЩ, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

Ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас отхвърли твърденията на администрацията на Доналд Тръмп, които представят Европа като континент в упадък, като вместо това го описа като глобален носител на просперитет и свобода, обяви ДПА.

В изказването си в последния ден на Конференцията по сигурността в Мюнхен Калас посочи, че европейците се радват на отличен стандарт на живот, който е предмет на завист за хората по целия свят. Тя посочи проучване, според което около 40% от канадците биха искали да се присъединят към Европейския съюз.

С това тя отговори на оценката на Вашингтон, изложена най-ясно в огласената неотдавна Национална стратегия за сигурност от 33 страници, че Европа рискува "да изчезне като цивилизация" заради имиграцията, културните и религиозните промени и спада на раждаемостта. Докладът прогнозира, че континентът може да стане "неузнаваем" в рамките на две десетилетия, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини към това мнение във вчерашната си реч на конференцията пред световни лидери, военни и политици. Висши представители на администрацията на Тръмп обвиниха европейските правителства също, че заглушават различните мнения, особено от дясния политически спектър.

"Противно на това, което някои могат да кажат, уокистка, декадентска Европа не е изправена пред цивилизационно изчезване", заяви Калас в уводните си думи.

"Критикуването на Европа" е станало мода в определени политически кръгове, въпреки успехите на ЕС в "напредъка на човечеството".

Калас, бивш премиер на Естония, отбеляза, че родната ѝ страна заема второ място в Световния индекс за медийна свобода на "Репортери без граници".

"Интересно е да чувам критики относно свободата на медиите от страна, която заема 58-мо място в тази класация", коментира Калас по повод САЩ.

САЩ заемат 57-мо място в последната класация, отбелязва ДПА.

Калас заяви днес също, че според нея страните от ЕС не са готови да дадат на Украйна конкретна дата за членство, отбелязва Ройтерс. "Усещането ми е, че страните членки не са готови да посочат конкретна дата", каза Калас на тематична дискусия в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Има много работа за вършене и после (приоритетът) и спешната необходимост е да се предприемат действия и да покажем, че Украйна е част от Европа", допълни тя.