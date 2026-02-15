Хърватският премиер: Украйна трябва да е реалист за присъединяването си към ЕС

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че Украйна трябва да бъде реалист по въпроса кога може да се присъедини към Европейския съюз, докато властите в Киев продължават да вярват, че страната ще бъде готова за членство до 2027 г., обяви агенция ХИНА.

В изказване на конференцията по сигурността в Мюнхен Пленкович заяви вчера, че присъединяването на такава голяма страна ще има значително въздействие върху бюджета на ЕС, както и върху селскостопанската политика и политиката на сближаване на 27-членния блок.

„Трябва да бъдем реалисти. Има политическа воля, но трябва да се справим с това технически по начин, който да не създава големи дисбаланси във функционирането на ЕС", заяви Пленкович по време на панелна дискусия за Украйна.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос беше категорична, че според настоящата методология е невъзможно Украйна да стане член на 1 януари 2027 г.

Тя даде пример с Швеция, която, въпреки че е една от най-развитите страни в Европа, преговаряше за присъединяването си в продължение на три години.

Хърватия - най-новата държава членка на ЕС, се присъедини към блока през 2013 г., след като започна преговори за присъединяване през 2005 г. – един от най-дългите преговорни процеси в историята на разширяването, пише ХИНА.

През 2021 г. Загреб подписа споразумение с Киев за подпомагане на Украйна в процеса на присъединяване.

Украинският президент Володимир Зеленски неотдавна написа в Екс, че е важно Украйна да направи всичко необходимо, за да бъде готова технически за присъединяване към ЕС до 2027 г. Той допълни, че Украйна „иска конкретна дата", като предупреди, че липсата на такава дава възможност на Русия да спекулира със ситуацията, съобщава БТА.

Присъединяването към дадена държава трябва да бъде одобрено от всички страни членки. Най-отявленият противник на членството на Украйна е унгарският премиер Виктор Орбан, който твърди, че това ще донесе война в Европа, отбелязва ХИНА.