И Кипър като Италия ще участва в срещата на Съвета за мир на Тръмп като наблюдател

Кипър ще присъства на срещата на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп като наблюдател, съобщи снощи правителственият говорител Константинос Летимбиотис, цитиран от „Сайпръс нюз".

В интервю за Кипърската новинарска агенция агенция той потвърди, че правителството е получило покана да участва в срещата за Газа, която ще се състои в четвъртък (19 февруари) във Вашингтон.

„Участието на нашата страна е част от стабилната и активна регионална роля, която тя играе от самото начало на кризата, с инициативи и конкретни предложения към международните партньори", подчерта правителственият говорител Константинос Летимбиотис.

„Кипър, като държава членка на Европейския съюз, която е най-близка до региона, има присъствие в развитието на събитията и допринася на практика за стабилността и усилията за мир", добави той.

Правителственият говорител каза още, че на срещата ще бъдат разгледани следващите стъпки за изпълнението на плана на Тръмп, приет от Съвета за сигурност на ООН с Резолюция 2803, въз основа на вече подадените предложения.

Той припомни също, че Кипър е участвал в срещата на върха в Шарм ел Шейх, в церемонията по подписването на споразумението, по време на която президентът Никос Христодулидис е представил съответно предложение за изпълнението на мирния план, съобщи БТА.

Нивото на представителство ще бъде определено след консултации с организаторите, заключи той.

Съветът за мир на Тръмп беше официално създаден по време на церемония на Световния икономически форум в швейцарския ски курорт Давос на 22 януари.