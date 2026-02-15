Американският сенатор Линдзи Греъм похвали Мерц за позицията му за Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сенаторът от Републиканската партия Линдзи Греъм похвали Фридрих Мерц за твърдата му реторика по отношение на Иран и допусна, че германският канцлер е "прозрял мислите" на президента Доналд Тръмп, съобщи ДПА.

"Мерц каза, че Иран ще падне. Бог да го благослови", заяви Греъм, лоялен съюзник на Тръмп, пред журналисти в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Мисля, че канцлерът на Германия заслужава много добро място в историята за това, че каза, че този режим трябва да си отиде", отбеляза сенаторът.

При посещение в Индия в средата на януари Мерц заяви, че очаква политически промени в Иран в светлината на масовите антиправителствени протести там.

"Ако един режим може да се задържи на власт само като използва насилие, то той на практика е свършен", каза Мерц. "Предполагам, че сега може би сме свидетели на последните дни и седмици на този режим", допълни той.

Греъм говори като цяло положително за разговорите си с Мерц и британския премиер Киър Стармър в Мюнхен.

"Бях впечатлен и от двамата. Изглежда, че са разбрали Тръмп доста добре", каза той.

Греъм, ключова фигура в Конгреса по въпросите на външната политика, заяви, че е бил в контакт с президента по време на Мюнхенската конференцията по сигурността, на която световни лидери и политици се срещат, за да обсъдят глобални кризи и конфликти.

Сенаторът е сред най-активните поддръжници на смяната на ръководството в Иран, посочва ДПА, цитирана от БТА.