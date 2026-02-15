Хиляди босненци се събраха в подкрепа на жертвите на трамвайна катастрофа в Сараево

Хиляди хора се събраха в събота в Сараево за ден на траур, за да изразят солидарност с жертвите на смъртоносна катастрофа с трамвай по-рано през седмицата, при която загина 23-годишен мъж, а 17-годишно момиче бе сериозно ранено, съобщи агенция ХИНА. Инцидентът стана в четвъртък (12 февруари) като тогава, според първоначалната информация, бе съобщено за загинала жена и двама ранени.

Мирната демонстрация бе организирана чрез социалните медии и в нея участваха предимно млади хора, включително студенти и гимназисти, сред които и колеги на загиналия Ердоан Моранкич, второкурсник в Академията за изящни изкуства в Сараево.

Участниците носеха плакати с надписи „Достатъчно", „Корупцията ни убива" и „Ако ни убиете всички, от кого ще крадете?". Те държаха и снимки на Моранкич и Ела Йованович - ученичка в Католическия училищен център „Св. Йосиф", на която се наложи ампутация на крака поради тежестта на нараняванията. Лекарите продължават да описват състоянието ѝ като критично дори след операцията.

По време на протеста бяха прочетени искания, призоваващи местните власти да установят отговорността за трагедията, включително защо от десетилетия стари трамваи със съмнителна безопасност са все още в експлоатация, въпреки закупуването на нови превозни средства.

Инцидентът стана, когато трамвай, произведен преди повече от 40 години в Чехословакия, влезе в завой с висока скорост, дерайлира и се разби в трамвайна спирка.

Разследването продължава, а водачът на трамвая е задържан, пише БТА.

Демонстрантите оставиха цветя и запалиха свещи на мястото на инцидента, след което продължиха с шествие към болницата, в която се лекува момичето.

За днес, когато ще се състои погребението на Ердоан Моранкич в Бръчко, е обявен нов протест.