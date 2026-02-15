Папа Лъв XIV: Делото на светите братя Кирил и Методий може да вдъхнови Европа

Въпреки че 14 февруари е познат в целия свят най-вече като празника на влюбените, деня на свети Валентин, за Католическата църква тази дата има и дълбоко духовно и историческо значение. На тази дата беше отбелязана и литургичната памет на св. св. Кирил и Методий, апостолите на славяните и съпокровители на Европа.

Още на 11 февруари, по време на общата аудиенция, папа Лъв XIV припомни пред поклонниците значението на светите братя, чиято литургична памет се чества на 14 февруари. В поздравите си към вярващите на различни езици той ги нарече „бащи на християнството, на езика и на културата на славянските народи" и подчерта, че тяхното дело може да вдъхнови Европа и днес.

Според папата Европа има нужда от „ново единство", способно да преодолее напреженията, разделенията и противоречията, както религиозни, така и политически. Той отправи апел международната общност да работи за мир, напомняйки, че силата на икономическите и военните стратегии не може да гарантира бъдещето на човечеството. Истинският път напред, подчерта Светият отец, е уважението и братството между народите-послание, което пряко се свързва с мисията на Кирил и Методий.

Във ватиканския обзор „Hebdomada Papae" от 14 февруари бяха обобщени тези негови думи от молитвата „Ангел Господен" и от общата аудиенция, където папата свърза паметта на светите братя с призива към мир и солидарност в Европа и света.

Какво всъщност представлява литургичната памет на 14 февруари?

В Католическата църква 14 февруари е празник на светите Кирил, монах, и Методий, епископ. Това означава, че денят има особена тържественост в литургичния календар и се отбелязва с определени четива и молитви. Така тази дата обединява две различни, но допълващи се измерения: човешката любов, символизирана от св. Валентин, и духовното и културно единство на Европа, въплътено в мисията на Кирил и Методий.