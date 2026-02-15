ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган ще посети Обединените арабски емирства и Етиопия следващата седмица

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: СНИМКА: Х/@RTErdogan

Президентът на Турция Реджеп Ердоган ще посети Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Етиопия следващата седмица, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, цитиран от информационния сайт „Тюркийе тудей".

Ердоган ще се срещне в понеделник, 16 февруари, в Абу Даби с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян. Очаква се разговорите да се фокусират върху стъпки за разширяване на сътрудничеството между Турция и ОАЕ, както и върху регионалните и глобалните развития, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството на Турция.

Във вторник, 17 февруари, Ердоган ще пътува до Адис Абеба по покана на етиопския премиер Абий Ахмед Али. Очаква се по време на посещенията да бъдат подписани няколко споразумения и документи, по които преговорите са приключили, пише БТА.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

