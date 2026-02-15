Ердоган ще посети Обединените арабски емирства и Етиопия следващата седмица

Президентът на Турция Реджеп Ердоган ще посети Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Етиопия следващата седмица, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, цитиран от информационния сайт „Тюркийе тудей".

Ердоган ще се срещне в понеделник, 16 февруари, в Абу Даби с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян. Очаква се разговорите да се фокусират върху стъпки за разширяване на сътрудничеството между Турция и ОАЕ, както и върху регионалните и глобалните развития, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството на Турция.

Във вторник, 17 февруари, Ердоган ще пътува до Адис Абеба по покана на етиопския премиер Абий Ахмед Али. Очаква се по време на посещенията да бъдат подписани няколко споразумения и документи, по които преговорите са приключили, пише БТА.