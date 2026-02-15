Китай сваля визите за канадци и британци от 17 февруари

Китайските власти обявиха днес, че от 17 февруари канадските и британските туристи ще могат да посещават Китай без виза, с което потвърдиха официалните изявления на канадския премиер Марк Карни и неговия британски колега Киър Стармър, които наскоро посетиха Пекин, съобщиха Франс прес и БТА.

"Притежателите на обикновени паспорти от тези две страни могат да посещават Китай, без да подават молба за виза, с цел работа или туризъм, за посещение на близки или приятели, при обмен или транзитно преминаване за срок, който не надвишава 30 дни", заяви китайското Министерство на външните работи, като уточни, че тази политика ще е в сила до 31 декември тази година.

"Решението има за цел допълнително да улесни обмена между Китай и други страни", посочва още министерството.

Изявлението на китайското външно министерство беше публикувано, след като Киър Стармър и Марк Карни посетиха Пекин през януари тази година. И двамата лидери изразиха желание за укрепване на връзките между страната им и Китай на фона на продължаващо охлаждане на ожотношенията между Китай и САЩ.

Премиерите на Великобритания и Канада посочиха, че се наблюдава напредък в двустранните отношения, особено що се отнася до безвизовия режим, обявен от Китай.