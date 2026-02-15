ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 години преди Калушев

Украйна е договорила енергийна и военна помощ до 24 февруари

2604
Володимир Зеленски в Мюнхен Снимка: Ройтерс

Украйна е договорила нови пакети от енергийна и военна подкрепа с европейските си съюзници в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Киев се стреми да мобилизира подкрепата на партньорите си, докато се бори да отблъсне руските настъпления на бойното поле и въздушните атаки срещу енергийната си система, като същевременно е под натиск от САЩ да преговаря за мир.

"В Мюнхен се споразумяхме с лидерите на Берлинския формат за конкретни пакети енергийна и военна помощ за Украйна до 24 февруари", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент заяви в петък след среща в Мюнхен на т. нар. Берлински формат, включващ около дузина европейски лидери, че е очаквал нова подкрепа, включително ракети за противовъздушна отбрана.

"Благодарен съм на нашите партньори за готовността им да помогнат и разчитаме на навременното пристигане на всички доставки", добави той.

Руските атаки срещу големи градове като Киев нанесоха тежки щети на енергийната инфраструктура на Украйна, в резултат на което милиони жители са без ток за различен период от време в студената зима.

Зеленски добави, че само през последната седмица Русия е изстреляла около 1300 атакуващи дрона, 1200 планиращи въздушни бомби и десетки балистични ракети срещу

Володимир Зеленски в Мюнхен

