Марко Рубио: Не искаме зависима от САЩ Европа, а партньор

2600
Марко Рубио и Роберт Фицо Снимка: Ройтерс

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по време на посещението си в Словакия, че САЩ не желаят да виждат една "зависима" или "васална" на Вашингтон Европа, съобщиха Франс прес, Ройтерс и БТА.

"Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ", каза Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава след среща с премиера Роберт Фицо, като уточни, че желае да види "партньор" в лицето на Европа.

Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.

"Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището."

Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.

На въпрос защо САЩ не са се присъединили към това становище Рубио отговори, че по начало това не е било инициатива на Вашингтон.

"Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха", подчерта Рубио.

Руското правителство, което многократно отрече да е замесено със смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като "западна пропагандна измама", съобщи ТАСС.

