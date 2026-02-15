Израел прие закон, с който улеснява хората си да купуват земя на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелското правителство одобри противоречиво предложение, което улеснява израелските заселници да купуват земя на Западния бряг, съобщиха ДПА и БТА, позовавайки се на местни медии. Това ще ускори изграждането на израелски селища.

Решението, което вече беше одобрено от израелския Кабинет по сигурността, позволява на частни лица от Израел да купуват земя на Западния бряг и прехвърля част от администрацията на територията на израелските граждански власти.

Плановете вече бяха критикувани от Европейския съюз и няколко арабски страни. Германия също осъди решението на Кабинета по сигурност миналата седмица, като говорител на министерството на външните работи заяви, че мерките представляват "по-нататъшна стъпка към де факто анексиране" и нарушават международното право.

Израелският министър на отбраната Израел Кац говори за "значителна стъпка в областта на сигурността и администрацията, насочена към осигуряване на пълния контрол, прилагане и свобода на действие на Израел в района".

"Продължаваме революцията в политиката за заселване и контрола над всички части на страната ни", заяви на свой ред министърът на финансите Бецалел Смотрич заяви. "Възстановяваме реда в управлението на земята в Юдея и Самария", допълни той, използвайки израелския термин, за да обозначи Западния бряг.