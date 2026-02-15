САЩ трябва да договори с Иран демонтиране на ядрената им инфраструктура

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е казал на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица, че каквато и да е сделка с Иран трябва да включва демонтирането на ядрената инфраструктура на Ислямската република, а не само да спре процеса на обогатяване на ядрен материал, съобщиха Ройтерс и БТА.

Говорейки на годишната конференция на президентите на големи американски еврейски организации, Нетаняху също така заяви, че Израел все още трябва да „завърши работата" по унищожаването на „всички тунели в Газа".

Според него Израел вече е демонтирал 150 км от приблизително 500 км. тунели.

Втори кръг от преговори между САЩ и Иран е насрочен за тази седмица. Иран се стреми към „ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни", съобщи ирански дипломат днес.

Нетаняху заяви, че е скептичен към сделката, като тя трябва да включва обогатяването на уран. „Не трябва да има капацитет за обогатяване - не спиране на процеса на обогатяване, а демонтиране на оборудването и инфраструктурата за обогатявате уран", уточни той.

Нетаняху заяви също, че се стреми да прекрати военната помощ на САЩ за Израел в рамките на следващите 10 години, след изтичането през 2028 г на настоящото споразумение за получаване на 3,8 милиарда долара годишно - което до голяма степен се изразходва в САЩ за оборудване.

„Поради процъфтяващата икономика, ние можем да си позволим постепенно да премахнем финансовия компонент на военната помощ, която получаваме, и предлагам 10-годишно намаляване до нула. Първо трите години, които остават в настоящия меморандум за разбирателство, а след това още седем години за намаляването му до нула", заяви Нетаняху. „Искаме да преминем със САЩ от помощ към партньорство", обясни той.