В Мюнхен за първи път като президенти си стиснаха ръцете Йотова и Макрон (Обзор)

Българският държавен глава против опитите на Скопие да заобиколи преговорите за човешките права

Ооо, честито, много се радвам и ви пожелавам успехи.

С тези думи френският президент Еманюел Макрон сърдечно поздравява българския си колега Илияна Йотова в Мюнхен този уикенд.

А след като галантно целуна ръката на българския президент, Макрон, който от години познава Йотова като франкофон, за първи път говори с нея и като държавен глава с държавен глава.

Добрите отношения между Илияна Йотова и Еманюел Макрон не са от вчера. Тя владее перфектно френски език и е участник в почти всички форуми на Международната организация на Франкофонията през последните години. А през 2023 г. беше и патрон на честванията по повод 30-годишнината от участието на България в организацията.

Именно по линия на франкофонията са и близките ѝ контакти с Макрон. В последните години двамата се засичат нееднократно на срещи в различни формати. Разговаряха на световната среща на остров Джерба, Тунис, през 2022 г. Година преди това вицепрезидентът Йотова бе поканена в Париж в световен форум за равенството на жените под егидата на ООН - Жени.

Еманюел Макрон и Илияна Йотова по време на срещата им в Тунис през 2022 г. СНИМКА: ПРЕЗИДЕНТСТВО

През 2024 г. лично президентът Макрон, съпругата му Брижит и генералният секретар на Международната организация на франкофонията Луиз Мушикивабо посрещнаха Йотова в Международното градче на френския език във Вилер-Котре край Париж на 19-ата среща на върха на франкофоните.

Този уикенд двамата се видяха на 62-ото издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

На авторитетния форум се събраха над 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.

Българският държавен глава повдигна важни теми

на конференцията, които включваха въпроси за разширяването на Европейския съюз, енергийната сигурност и отбранителната индустрия. Освен това тя проведе серия от срещи с ключови европейски и международни фигури.

Пред председателя на Европейския съвет Антониу Коща Йотова говори за проблемите, стоящи в основата на европейската интеграция на Северна Македония. Тя предупреди за опитите на Скопие да заобиколи първия клъстър от преговорите, свързан с човешките права.

“Няма как България да се съгласи с такава промяна”, подчерта Йотова. Освен това президентът настоя, че докато българите не бъдат вписани в македонската конституция, няма да има напредък за европейско членство на Северна Македония.

Франкофонията сближи Йотова и Макрон. През 2024 г. Еманюел и Брижит Макрон и Луиз Мушикивабо посрещнаха Илияна Йотова в двореца край Париж. СНИМКА: ПРЕЗИДЕНТСТВО

“Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани,

да се намери решение на въпроса,

ако страната все още иска да се присъедини”, категорична бе Йотова.

На 19.02 пращаме в САЩ представител без право на глас и ангажимент

Българският президент Илияна Йотова се срещна по време на 62-ата Мюнхенска конференция с върховния представител за Газа Николай Младенов.

Държавният глава е споделил, че София може да няма представител на срещата на върха на Съвета за мир във Вашингтон на 19 февруари.

“Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание”, обясни тя.

На 19 февруари реално президентът ще назначи новия министър-председател и настоящият Росен Желязков, който положи подпис като представител на държава учредител, ще е вече бивш и ще се върне като депутат в парламента.

Доналд Тръмп планира първото събиране точно на 19 февруари, а целта е да се съберат пари за възстановяване на разрушената Ивица Газа. Сред членовете на Съвета на мир, чиято идея е на американския президент засега освен България са Израел, Катар, Унгария, Турция, Саудитска Арабия, Беларус.

Неофициално пред “24 часа” дипломатически източници напомниха, че тъй като хартата за създаване на “Съвета за мир”, не е била ратифицирана от българския парламент, евентуалното присъствие на български представител във Вашингтон ще е със съвещателен глас и без ангажименти.

