Иран: Целим ядрено споразумение със САЩ с ползи и за двете страни

Иран се стреми към сключване на ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни, съобщи днес ирански дипломат, дни преди втория кръг от преговори между Техеран и Вашингтон, съобщиха Ройтерс и БТА.

Иран и САЩ подновиха преговорите по-рано този месец, за да решат десетилетния си спор относно ядрената програма на Техеран и да предотвратят нова военна конфронтация. САЩ изпратиха втори самолетоносач в Близкия изток и се подготвят за възможността от продължителна военна кампания, ако преговорите не успеят, съобщиха американски официални лица пред Ройтерс.

"За да бъде споразумението трайно, е от съществено значение САЩ също да имат ползи в области с висока и бърза икономическа възвръщаемост", заяви заместник-директорът на външното министерство по икономическата дипломация Хамид Ганбари, според агенция Фарс.

Иран заплаши с ответни мерки срещу всякаква атака от страна на САЩ, но днес официалният представител на Техеран зае помирителна позиция.

"Общите интереси в областта на нефтените и газовите находища, инвестициите в минното дело и дори закупуването на самолети са включени в преговорите", заяви Ганбари, като изтъкна, че ядреното споразумение от 2015 г. със световните сили не е гарантирало икономическите интереси на САЩ.

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки на пресконференция в Братислава, заяви, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че предпочита дипломацията и преговорите за постигане на споразумение.

"Никой досега не е успял да сключи успешна сделка с Иран, но ние ще опитаме", каза Рубио.

В петък източник съобщи на Ройтерс, че американска делегация, включваща пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще се срещне с ирански официални лица в Женева във вторник, среща, която по-късно бе потвърдена пред Ройтерс от високопоставен ирански служител.