Болница "Насър" в Газа отрича да има въоръжени вътре

Една от най-големите все още функциониращи болници в ивицата Газа отхвърли твърденията на хуманитарната организация "Лекари без граници" (ЛБГ) за присъствието на въоръжени лица на нейна територия, съобщиха ДПА и БТА.

ЛБГ заяви, че поради тази причина е трябвало да прекрати неспешните си дейности в болница "Насър" в Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа.

"През последните месеци в болницата "Насър" в Хан Юнис пациенти и персонал на ЛБГ са видели въоръжени мъже, някои от които с маски, в различни части на големия комплекс на болницата", съобщи ЛБГ на своя уебсайт в началото на миналата седмица.

"Екипите на ЛБГ са докладвали за поредица от неприемливи действия, включително присъствие на въоръжени мъже, заплахи, произволни арести на пациенти и неотдавнашен случай на подозрение за пренасяне на оръжие. Тези инциденти представляват сериозна заплаха за сигурността на нашите екипи и пациенти", заяви ЛБГ.

От болница "Насър" заявиха, че обвиненията са неверни и застрашават болницата. Според изявлението е имало "изолирани случаи на насилие от страна на отделни лица". Затова е била създадена гражданска полиция, за да защитава персонала и пациентите. Става дума "не за военни действия, а за защитни мерки".

Израел многократно е обвинявал палестинската ислямистка организация "Хамас", че злоупотребява с медицинските съоръжения в ивицата Газа, включително с болницата "Насър", за военни цели по време на двугодишния конфликт.