Партийната конференция на ПП „Алтернатива за Германия" (АзГ) предизвика критики, защото беше насрочена точно 100 години след голям конгрес на Нацистката партия в град Ваймар през 1926 г., съобщиха ДПА и БТА.

Депутатът от Християндемократическия съюз Серап Гюлер заяви пред местните медии, че „умишлено избраният паралел за пореден път показва чий дух въплъщава АзГ".

„Знаят точно какво правят. Отвращава ме колко малко благоприличие и уважение проявява тази партия към нашата история. За толкова глупави ли ни смятат?", продължи тя.

Бившият лидер на социалдемократите в Бундестага Ролф Мютцених отбеляза, че АзГ използва умишлена провокация, за да привлече внимание, а избраната датата не е съвпадение.

АзГ отхвърля критиките. Председателят ѝ в провинция Тюрингия Щефан Мьолер определи критиките за „обсесивна експлоатация на историята".

Конференцията на нацистката партия се провежда на 3-4 юли 1926 г. във Ваймар и е първият конгрес след освобождаването на Адолф Хитлер от затвора.