Лидерът на унгарската опозиция обеща да обърне страната на запад

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр стартира днес в Будапеща предизборната кампания на партията си ТИСА, обещавайки да възстанови западната ориентация на Унгария, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Мадяр, бивш член на управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, излезе на политическата сцена на Унгария през 2024 г., след като се раздели с политическата си общност и бързо сформира дясноцентристката партия ТИСА. След като спечели около 30% от гласовете на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г., той превърна ТИСА в най-силната политическа сила, с която Орбан се е сблъсквал през 16-те си години начело на Унгария. Повечето независими анкети показват, че ТИСА има значителна преднина преди вота на 12 април.

„Стоим на прага на победата, като остават 56 дни. ТИСА е готова да управлява", заяви той пред поддръжниците в изложбен център в столицата, цитиран от националната новинарска агенция МТИ. „Намираме се в повратна точка, сега е моментът да решим дали ще останем в режим, основан на страх, омраза и кражба, или най-накрая ще си върнем бъдещето. Имаме всичко необходимо, за да спечелим: мнозинство, надеждни кандидати, платформа и експерти", допълни опозиционерът.

Мадяр провежда енергична кампания в селските, консервативни райони на Унгария, смятани за традиционно крепост на Орбан – провеждайки митинги и събития в множество села и градове. Той се фокусира върху основни проблеми като ниските заплати и бързо нарастващите разходи за живот, отбеляза АП.

Мадяр обвинява Орбан и неговото правителство в лошо управление на унгарската икономика и социални услуги, както и за неконтролираната корупция, която според него е довела до натрупване на изключително богатство в тесен кръг от добре свързани вътрешни лица, докато обикновените унгарци са изоставени. Той също така критикува Орбан за провеждането конфронтационна политика с ЕС, като същевременно поддържа тесни връзки с Русия въпреки войната ѝ в съседна Украйна. Днес Мадяр посочи срещите, които е провел с множество европейски лидери на Мюнхенската конференция по сигурността в Германия вчера и днес, и заяви, че ще сложи край на „отдалечаването на Унгария от Европейския съюз".

„Мястото на Унгария е в Европа, не само защото Унгария се нуждае от Европа, но и защото Европа се нуждае от Унгария", каза той.

Коментарите на Мадяр контрастираха рязко с изявленията на Орбан, направени ден по-рано при старта на собствената му кампания, където той заяви, че истинската заплаха пред Унгария не е военната агресия от Русия, а Европейският съюз.

В 239-странична програма, публикувана миналата седмица, ТИСА очерта плановете си за това как ще управлява Унгария, ако спечели изборите през април. ФИДЕС не е публикувала програма, твърдейки, че след 16 години управление, избирателите ѝ знаят какви политики да очакват.

В неделя Мадяр повтори, че партията му планира да запази оградата, построена от правителството на Орбан по южната граница на страната през 2015 г., и заяви, че ще поддържа политиката на ФИДЕС за противопоставяне на нелегалната имиграция и всяка ускорена процедура за присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обаче обеща да върне милиардите евро финансиране, което ЕС е спрял за Унгария поради опасенията, че Орбан е подкопал демократичните институции, е намалил независимостта на съдебната система и не е успял да се справи с корупцията.

„През следващите осем седмици, една жадна за власт, мафиотска държава, ужасена от загуба на властта си, ще отприщи най-отвратителните неща върху унгарското общество, а тайните служби и пропагандната машина, изградени с цена от стотици милиарди, безскрупулно ще се стремят да дискредитират всеки, който им се изпречи на пътя", добави той.

Мадяр отново призова премиера Виктор Орбан да се включи в публичен дебат.

„Нека проведем дебат за нещата, които наистина имат значение: здравеопазване, заплати, жилища, образование, унгарска икономика и връщане на средствата от ЕС у дома", заяви той.

Програмата на ТИСА също така обещава изпълнение на условията за приемане на еврото до 2030 г. и да се инвестира в здравеопазването и обществения транспорт в Унгария. ТИСА планира също така да се справи с корупцията и да възстанови публичните средства, за които твърди, че са били насочени в ръцете на свързани с правителството олигарси.

„Време е да наречем корупцията това, което е: кражба", заключи Мадяр.