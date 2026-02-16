Правителството на Великобритания обмисля значително увеличение на разходите за отбрана, съобщава Би Би Си.

Киър Стармър изрази своето становище по време на конференцията по сигурността в Мюнхен през уикенда, като заяви пред световните лидери: „За да се справим с по-широката заплаха, е ясно, че ще трябва да харчим повече и по-бързо."

Миналата година министър-председателят обеща да изразходва 2,5% от националното богатство – измерено като брутен вътрешен продукт (БВП) – за основна отбрана до април 2027 г.

Но той също така изрази „амбицията" си да увеличи тези разходи до 3% от БВП през следващия парламентарен мандат.

Съветниците на министър-председателя разглеждат предложения за постигане на тази амбиция от 3% до края на настоящия парламентарен мандат, който може да продължи до 2029 г.

Все още не е взето решение и се казва, че Министерството на финансите е предпазливо.

Идеята беше обсъдена на ключова среща на министър-председателя и неговите съветници по-рано този месец, на която те разгледаха най-добрия начин за изпълнение на съществуващите ангажименти в областта на отбраната като част от дълго отлагания „план за инвестиции в отбраната".

Доклади от миналия месец сочат, че Министерството на отбраната (MOD) се нуждае от допълнителни 28 млрд. лири, за да покрие съществуващите разходи през следващите четири години.

Източници от Даунинг Стрийт заявиха, че планът за инвестиции в отбраната все още се довършва и решенията не са взети. „Има много спекулации по този въпрос", заяви един от тях.

Постигането на целта от 3% от БВП пет години по-рано от планираното би било изключително скъпо.

Офисът за бюджетна отговорност, независимият орган, който предоставя на министрите икономически прогнози, изчисли през март миналата година, че увеличаването на разходите за отбрана до 3% от БВП ще струва до 2029-30 г. допълнителни 17,3 млрд. лири годишно.

Миналата година Обединеното кралство изразходва около 2,3% от БВП за отбрана, около 66 млрд. лири. Обединеното кралство, заедно с всички други съюзници от НАТО, също се е ангажирало да изразходва 3,5% от БВП за основна отбрана до 2035 г.

В събота в Мюнхен Стармър изложи подробни аргументи в подкрепа на по-големи разходи за отбрана, за да се отговори на заплахата от Русия.

„Трябва да изградим нашата твърда сила, защото това е валутата на нашето време", каза той. „Трябва да харчим повече, да постигаме повече и да координираме повече."

По-големите разходи за отбрана, според министър-председателя, биха означавали по-малка зависимост от Съединените щати: „Трябва да направим инвестиции за поколенията, които да ни преведат от прекомерна зависимост към взаимозависимост."

Това също така, според него, ще позволи на Обединеното кралство да сътрудничи повече с европейските си съюзници за защита на Украйна.

„За да отговорим на по-широката заплаха, е ясно, че ще трябва да харчим повече и по-бързо", каза Стармър. „Показахме колективното си намерение и в това отношение с историческото споразумение за увеличаване на разходите за сигурност и отбрана до 5%. И сме готови да проучим иновативни решения."

Постигането на целта за разходи от 3% в този парламент би било изключително добре прието от Съединените щати, които на частно ниво настояват Великобритания да действа по-бързо.

Източник от Министерството на отбраната заяви: „Промяната на целта от 3% не би била изненада. Правителството вече пое този масивен ангажимент заедно с други съюзници от НАТО да достигне 3,5% до 2035 г. Великобритания трябва да покаже как ще постигне тази цел. Това е, за което премиерът се е ангажирал."

Външният министър Ивет Купър заяви в неделя пред Лаура Куенсберг, че правителството е обещало най-голямото увеличение на инвестициите в отбраната от времето на Студената война.

Но тя призна, че е необходимо да се направи повече: „Ще трябва да отидем по-далеч, разбира се, че ще трябва да отидем по-далеч, защото ще трябва да укрепим отбраната си и партньорствата си, за да можем да го направим."

Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Не коментираме спекулации. Правителството се фокусира върху изпълнението на задачите в областта на отбраната. Ние осъществяваме най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от времето на Студената война, с допълнителни 5 млрд. лири за отбрана само през тази финансова година."