Експлозия в магазин за фойерверки отне живота на осем души в Китай

Китай СНИМКА: pixabay

Експлозия в магазин за фойерверки в Източен Китай отне живота на осем души и рани двама, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Извън големите градове, където употребата на пиротехнически средства е строго регулирана, жителите на страната редовно използват фойерверки по време на важни събития и празници като Лунната Нова година, която ще бъде отбелязана утре, предава БТА.

"Неправилното използване" на фойерверки от едно или няколко лица е предизвикало експлозия в магазин в провинция Цзянсу, посочиха властите в изявление, публикувано в социалните мрежи.

Пожарът, предизвикан от експлозията, е бил потушен около 16:00 ч. местно време, се казва в същото изявление, в което се уточнява, че осем души са загинали, а други двама са леко ранени.

Властите са започнали разследване, а отговорните лица са задържани, посочва АФП.

