ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 г. София има зам.-кмет по сигурността – до...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22293859 www.24chasa.bg

Буря в Нова Зеландия обърка разписанието на полети и остави хиляди без ток

1620
Проливни дъждове и ураганни ветрове в Нова Зеландия СНИМКА: Pixabay

Проливни дъждове и ураганни ветрове объркаха днес разписанието на полети, влакове и фериботи и доведоха до затваряне на пътища в части от Северния остров на Нова Зеландия, оставяйки без електричество хиляди домакинства, предаде Ройтерс.

Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин, съобщиха летищните власти, цитирани от БТА.

Авиокомпанията "Еър Ню Зиланд" спря полетите си от и до летищата в Уелингтън, Нейпиър и Палмерстън Норт, съобщиха местни медии.

Повече от 30 000 битови и промишлени потребители останаха без ток, включително близо 10 000 в столицата, съобщиха властите.

Местните жители бяха посъветвани да не предприемат пътувания, а няколко училища бяха затворени.

"Имахме много тежка нощ, а нашите пожарникари продължават да се отзовават на сигнали", каза началникът на националната аварийно-спасителна служба Кен Купър.

Той добави, че повече от половината от общо 852 сигнала, подадени през изминалата нощ, са били от района на Уелингтън.

Проливни дъждове и ураганни ветрове в Нова Зеландия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите