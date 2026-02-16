ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Женева

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще посетят Женева тази седмица, за да обсъдят с иранските преговарящи ядрената програма на Техеран, потвърди днес Белият дом, предаде Франс прес.

Американски представител потвърди пред AФП, че двамата емисари, които са основните преговарящи на Доналд Тръмп с Иран, ще представляват Вашингтон по време на преговорите.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи ще представлява Техеран, съобщи по-рано министерството му. Той ще се срещне и със своите колеги от Швейцария и Оман, както и с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия, съобщава БТА.

Според Техеран тези непреки преговори ще се състоят утре с посредничеството на султаната Оман.

Техеран и Вашингтон подновиха диалога в Маскат, столицата на Оман, на 6 февруари, няколко месеца след провала на предишните преговори, прекъснати през юни миналата година заради 12-дневната война между Иран и Израел, предизвикана от израелски удари срещу ядрени и военни обекти на Ислямската република. САЩ също бомбардираха ирански ядрени обекти.

Тези нови преговори идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна интервенция вследствие на жестокото потушаване на масовите протести в Иран.

След преговорите с Иран, Уиткоф и Къшнър се очаква да участват в разговорите между Русия и Украйна в Женева, под егидата на САЩ, посочва АФП.

