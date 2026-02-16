ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 г. София има зам.-кмет по сигурността – до...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22293935 www.24chasa.bg

Тунизийската полиция задържа на летището видна опозиционерка

2500
Каис Сайед

Тунизийската полиция задържа вчера опозиционерката Олфа Хамди при пристигането ѝ на главното летище на страната, съобщиха местните медии, цитирани от Ройтерс. Според агенцията това е поредната акция срещу критик на президента Каис Сайед.

Хамди, лидер на ПП „Третата република", беше задържана малко след слизане от самолета, се казва в съобщенията. Тя живее в чужбина и преди това е била главен изпълнителен директор на тунизийския национален превозвач „Тунисеър". Хамди многократно е критикувала управлението на Сайед и е призовавала за сформиране на преходно правителство и предсрочни президентски избори, предава БТА.

Опозицията определи ареста като част от по-широкия натиск срещу инакомислието в период, когато Тунис се изправя пред задълбочаваща се поляризация, откакто Сайед концентрира в ръцете си широки правомощия през 2021 г. - ход, който критиците осъдиха като преврат.

Властите не направиха незабавен коментар относно ареста. Ройтерс не успя да се свърже с адвоката на Хамди или със семейството ѝ.

Много лидери на опозицията, заедно с активисти и журналисти, са зад решетките, като критиците обвиняват Саид, че е превърнал Тунис в затвор. Саид отхвърля обвиненията, настоявайки, че не е диктатор и че законът се прилага за всички, независимо от позицията им.

Каис Сайед

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите