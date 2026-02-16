Единият от стрелците на плажа Бондай в Сидни се яви за пръв път пред съда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, който е заподозрян за стрелбата срещу тържество по случай еврейския празник Ханука на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, се яви днес за пръв път пред съда, съобщиха австралийски медии, цитирани от Ройтерс.

24-годишният Навид Акрам е с повдигнати обвинения в 59 престъпления за атаката на 14 декември, включително в убийство и тероризъм, предава БТА.

Полицията твърди, че той е извършил масовото убийство заедно с 50-годишния си баща Саджид, който беше застрелян на местопрестъплението.

По време на днешното кратко разпоредително съдебно заседание в съда в Сидни Акрам участва по видеовръзка от затвора с максимална степен на сигурност "Гулбърн", намиращ се югозападно от Сидни, където е настанен в предварителния арест.

Акрам беше облечен в зелена затворническа униформа и остана смълчан почти до края на съдебното заседание. Той проговори само за да потвърди, че е чул пренията за заповедта за забрана за публикуване на личните данни на жертвите.

Пред съдебната зала адвокатът му Бен Арчболд каза, че клиентът му "е в относително добра кондиция" предвид "тежките условия" в затвора.

Адвокатът посочи, че е все още твърде рано да се каже дали Акрам ще пледира невинен или ще се признае за виновен и че не е обсъждал с него подробности, свързани с атаката.

"Не съм разговарял с него за атаката. Всичко, което правим в момента е да стартираме процеса", каза Алчболд и допълни, че е посетил Акрам в затвора.

"Той е просто един клиент, който се нуждае да бъде представляван. И не позволявам на личните ми възгледи да влияят на професионалните ми задължения. Засега нещата се отлагат. Нямам повече какво да кажа", заяви адвокатът на Акрам.

Процесът се очаква да бъде подновен през април, посочва Ройтерс.