ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 г. София има зам.-кмет по сигурността – до...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22294029 www.24chasa.bg

Украинската делегация за тристранните мирни преговори замина за Женева

1144
Началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов СНИМКА: ТЕЛЕГРАМ НА БУДАНОВ

Украинската делегация за новия кръг от тристранните преговори с Русия и САЩ за край на войната в Украйна замина за швейцарския град Женева, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов, съобщи това в приложението "Телеграм".

"На път за Женева. Пред нас е следващият кръг на преговорите", написа той.

Според него по пътя към Швейцария украинските преговарящи ще обсъдят уроците на историята на Украйна и ще търсят правилните заключения, посочва агенцията.

"Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна", подчертава Буданов.

Новият кръг от мирни преговори Украйна-Русия-САЩ е насрочен за утре и вдругиден в Женева, отбелязва Укринформ.

Началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов СНИМКА: ТЕЛЕГРАМ НА БУДАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите