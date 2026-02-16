Япония подаде протест, след като Китай я обвини във възраждане на "милитаризма"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Япония обяви, че е подала "категоричен протест" до Китай във връзка с изявление на китайския външен министър Ван И на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Първият дипломат на Пекин обвини "крайнодесните сили" в Япония, че се стремят да "възродят милитаризма" успоредно с увеличаването на японските разходи за отбрана.

В речта с в Мюнхен в събота Ван се спря на обтегнатите китайско-японски отношения, които са поставени на сериозно изпитание, откакто Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония през есента на миналата година, посочва АФП.

Японският народ вече не трябва да позволява да бъде манипулиран или мамен от крайнодесните сили, които се стремят да възродят японския милитаризъм, отговорен за зверствата в Азия през 30-те и 40-те години на миналия век, посочи Ван И.

"Всички миролюбиви нации трябва да отправят предупреждение към Япония: ако избере да се върне на този път и да го следва, неизбежно ще бъде обречена", подчерта той.

Министерството на външните работи на Япония отхвърли неговите твърдения в изявление в "Екс", определяйки ги като "фактологически неверни и безпочвени".

"Усилията на Япония за укрепване на отбранителните ѝ способности са отговор на все по-несигурната среда и не са насочени към конкретна държава", заяви то.

"Има държави в международната общност, които бързо са увеличили военните си способности по непрозрачен начин", обръща внимание ведомството, добавяйки, че "Япония се противопоставя и се дистанцира от подобни действия".

Японският външен министър Тошимицу Мотеги ясно изрази позицията си на Мюнхенската конференция по сигурността, се казва в изявлението.

Само няколко седмици след встъпването си в длъжност Такаичи намекна, че Япония може да се намеси в случай на нападение срещу Тайван - демократично самоуправляващия се остров, който Китай смята за своя територия, припомня АФП.