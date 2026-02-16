Обама за видеото с маймуните, споделено от Тръмп: Разгръща се нещо като шоу с клоуни

Бившият президент на САЩ Барак Обама за първи път коментира видеоклипа, създаден с помощта на изкуствен интелект и споделен в социалните мрежи от Доналд Тръмп, в който Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни. С него е разговарял американският блогър Брайън Тайлър Коен, а видео от разговора е публикувано на уебстраницата на бившия президент на 14 февруари, пише Дойче Веле.

Интервюиращият пита Обама за понижаването на нивото на политическия дебат в САЩ и в края на въпроса си дава пример с Тръмп, който "е наложил вашата снимка върху тялото на маймуна". "Мисля, че е важно да признаем, че повечето американци считат такова поведение за изключително тревожно. Вярно е, че то привлича вниманието. Вярно е, че то го и отвлича. Но когато пътуваш из страната, срещаш хора, които все още вярват в почтеността, учтивостта, добротата", отговаря Обама.

"В социалните мрежи и по телевизията се разгръща нещо като шоу с клоуни. И истината е, че изглежда, че онези, които преди смятаха, че трябва да се спазват определени правила на приличие, такт и уважение към заеманата длъжност, не изпитват никакъв срам по този повод. Всичко това е изгубено", продължава бившият президент.

Той смята, че повечето граждани на САЩ не одобряват това и "в крайна сметка отговорът ще дойде от самите американци". "Тези дни видяхме това в Минесота", казва Обама, имайки предвид протестите в Минеаполис.

В нощта на 6 февруари в профила на Доналд Тръмп в неговата социална мрежа TruthSocial се появи видеоклип, в който Барак и Мишел Обама бяха изобразени като маймуни. Това предизвика вълна от критики и обвинения към републиканеца.

Тръмп отказа да се извини за публикацията. При това той отговори утвърдително на въпроса дали осъжда расисткото съдържание на видеото.

Администрацията на президента първоначално се опита да успокои обществеността и призова да "не се изразява преиграно възмущение". Говорителката на Тръмп Карълайн Левит първо заяви, че видеото било шега и просто показвало президента като "краля на джунглата", а демократите като "герои от "Цар Лъв". Левит дори нарече общественото възмущение "фалшиво".

Няколко часа по-късно видеото беше изтрито, а служител на Тръмп беше обвинен, че "по погрешка" го е публикувал.