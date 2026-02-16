Откраднаха древни египетски артефакти от музей в Австралия (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

52-годишен мъж е обвинен за кражба на египетска скулптура на котка и „безценни" артефакти от австралийски исторически музей, съобщи полицията в Куинсланд в неделя.

Заподозреният е обвинен, че в петък сутринта е счупил прозорец в Музея за изкуство и археология „Аби" в Кабултуре, северно от Бризбейн, след което е избягал с древните ценности, съобщава NBC News.

Властите бързо са открили откраднатите съкровища, включително 2600-годишната дървена котка, 3300-годишно колие, маска на мумия и якичка от мумия.

Всички откраднати предмети са били открити с незначителни повреди след претърсване на кемпер, съобщи полицията, като повечето артефакти са останали непокътнати.

Полицията е открила превозното средство на паркинг на фериботен терминал около 13:30 ч. в събота, на около 50 мили от музея, след двудневно претърсване.

Заподозреният, който няма постоянен адрес, е бил заловен с последния липсващ предмет – дървената скулптура на котка. Той е бил арестуван на остров Расел, малък остров край брега на Куинсланд, няколко часа по-късно и е обвинен в кражба с взлом, както и в три случая на умишлено повреждане.

Той трябва да се яви пред магистратския съд в Кливланд в понеделник.