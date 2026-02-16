Трима са обвинени във Франция за опит за нападение над ръководител на „Байненс Франс“

Трима мъже са обвинени във Франция за опит за нападение, насочено срещу ръководителя на „Байненс Франс" (Binance France), съобщи прокуратурата, цитирана от Франс Прес.

По данни на разследващите в четвъртък заподозрените са нахлули въоръжени с пистолети и с маски в апартамент в Сен-Манде, близо до Париж, където са задържали и малтретирали обитателите – двойка, която живее на адреса. Според прокуратурата нападателите „очевидно са търсели шефа на „Байненс Франс", предава БТА.

След това групата се е придвижила на около 20 километра и е нападнала друго семейство. При втория инцидент жена е била ударена няколко пъти с дръжката на оръжие. По време на нападението жертвите са чули един от извършителите да казва по телефона, че адресът „не е правилният".

Тримата заподозрени – родени през 2004, 2005 и 2007 г. – са били локализирани и арестувани при пристигането си с влак в Лион, след като са били наблюдавани от органите на реда.

В началото на миналата година френските власти започнаха разследване за пране на пари, данъчна измама и други подозрения срещу „Байненс" - най-голямата в света борса за търговия с криптовалути. Подразделението на парижката прокуратура за икономически и финансови престъпления (JUNALCO) посочи тогава в изявление, че разследването включва също подозрения в пране на пари във връзка с трафик на наркотици. Следствените действия обхващат периода от 2019 г. до 2024 г. и закононарушения, извършени както във Франция, така и във всички останали страни от ЕС.

Случаят се вписва в серия нападения във Франция, насочени срещу лица, свързани с криптовалутния сектор.

През януари съосновател на компанията „Леджър" (Ledger), която предлага хардуерни портфейли за криптовалути, бе отвлечен заедно с партньорката си. През май бащата на мъж, натрупал значителни средства от криптовалути, също бе похитен в центъра на Париж от маскирани нападатели, докато разхождал кучето си.

И в двата случая похитителите са отрязали пръст на жертвите с цел да засилят натиска за изплащане на откуп. Разследванията по тези случаи продължават.