Володимир Зеленски: По-млад съм от Путин, той няма много време

4816
Володимир Зеленски КАДЪР: Ютуб/POLITICO

В интервю за "Политико" по време на Мюнхенската конференция по сигурността украинският президент  Володимир Зеленски подчерта, че е по-млад от президента на Русия и че Владимир Путин няма много време.

"Мисля, че Путин също е в трудна позиция, защото аз мога да говоря с вас и да ви стисна ръката, не се страхувам, искам да бъда свободен... Аз съм тук, виждате. Аз съм свободен човек. И съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време. Наистина няма. Бог да го благослови", посочи Зеленски. 

„Интересно е, че 90% от украинците са против избори в момента. Ако някой се интересува от мнението им", заяви той.

„Ако президентът Тръмп ми осигури, чрез натиск върху Путин, примирие за два-три месеца, ще проведем избори", обеща Зеленски.

На въпроса как точно Доналд Тръмп трябва да окаже натиск върху Путин, Зеленски посочи три стъпки: да гарантира на Украйна силни гаранции за сигурност, да предостави пакет за възстановяване и да се обади на Путин, за да му каже "спри там, където си сега".

"Но ако Путин каже „не", президентът Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим, да се защитим и да останем силни. Но мисля, че трябва да приключим войната, а не да продължаваме да се бием", каза Зеленски. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Володимир Зеленски КАДЪР: Ютуб/POLITICO

