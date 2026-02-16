Лавина изхвърли пътнически влак от релсите в Швейцария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнически влак дерайлира в Швейцария, след като лавина затрупа релсите, съобщи "Дейли мейл".

Около 80 души са били във влака, когато той е дерайлирал близо до Гопенщайн, в кантон Вале.

Влакът е тръгнал от Шпиц в 6:12 ч. сутринта и се е движел в посока Бриг, когато е дерайлирал около 7 ч. днес.

Представител на железопътната компания BLS е заявил пред 20 Minuten, че влакът е дерайлирал в резултат на лавина, като е добавил: „Пътниците ще бъдат евакуирани в най-кратък срок."

Местната полиция заяви, че е „вероятно" да има ранени сред пътниците, като добави, че вече има насочени спасителни екипи към мястото на инцидента.

След инцидента Швейцарските федерални железници (SBB) заявиха, че линията ще остане затворена до 16 ч. днес.