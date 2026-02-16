Повдигнаха обвинение за корупционен скандал на бившия енергиен министър на Украйна Галушченко

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е официално привлечен като обвиняем по т.нар. дело "Мидас", съобщи в "Телеграм" Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), цитирана от Укринформ.

Служители на Украинското антикорупционно бюро (УАБ) са повдигнали ново обвинение на Галушченко по операция "Мидас", който е заподозрян в пране на пари и участие в организирана престъпна група. Според разследването през февруари 2021 г. по инициатива на членове на престъпна група е бил регистриран инвестиционен фонд на остров Ангила. Групата е разкрита от САП и УАБ през ноември 2025 година. Фондът е трябвало да привлече около 100 милиона долара "инвестиции", съобщава БТА.

Начело на фонда е застанал гражданин на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който се е занимавал с пране на пари. Сред "инвеститорите" във фонда е фигурирало и семейството на заподозрения, посочват от Специализираната антикорупционна прокуратура.

За да бъде прикрито участието на Галушченко, са били създадени две компании на Маршаловите острови, включени в тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Като крайни бенефициенти на тези дружества са били вписани бившата му съпруга и четирите му деца. Именно тези компании са "инвестирали" във фонда чрез закупуване на негови дялове, а членове на престъпната организация са превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на заподозрения.

Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена чрез международно сътрудничество с органите на реда в редица държави, сочат, че по време на мандата на Галушченко престъпната група е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор. Средствата са били предавани чрез доверено лице с прозвище Ракета.

По данни на Специализираната антикорупционна прокуратура парите са били изпирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалути и фиктивни инвестиции във въпросния фонд.

Установено е, че над 7,4 милиона долара са преведени по сметките на фонда, управляван от семейството на заподозрения. Освен това над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или са били директно преведени на семейството в Швейцария.

Част от тези средства са използвани за заплащане на обучението на децата в престижни швейцарски учебни заведения и са били депозирани по сметки на бившата му съпруга. Останалите средства са били вложени в депозити, които са генерирали допълнителни доходи за семейството и са покривали лични разходи.

От прокуратурата подчертават, че разследването продължава. Украинското антикорупционно бюро си сътрудничи с компетентните органи в 15 държави във връзка със случая, пояснява Укринформ.