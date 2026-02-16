ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чисте...

Салвадорският флот иззе 6,6 тона кокаин в Тихия океан

Президентът на Салвадор Наиб Букеле

Салвадорските власти извършиха най-голямата операция по изземване в историята си, заяви снощи президентът на Салвадор Наиб Букеле, цитиран от Франс прес.

Салвадорският военноморски флот иззе 6,6 тона кокаин от плавателен съд, плаващ под танзанийски флаг, съобщава БТА.

Операцията по изземването е била осъществена в Тихия океан, на 380 морски мили (малко по-малко от 704 км) югозападно от крайбрежието на Салвадор.

По думите на Букеле иззетият кокаин е с приблизителна стойност 165 милиона долара. Държавният глава съобщи, че на борда на задържания съд е имало четирима колумбийци, трима никарагуанци, двама панамци и един еквадорец.

Президентът на Салвадор Наиб Букеле

