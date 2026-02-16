Българин уби гръцки затворник в опит да спаси шефа на охраната. Затворник, гръцки гражданин, излежаващ доживотна присъда, е бил убит късно в неделя следобед, в 18,45 ч., в затвора Домокос по време на схватка с двама други затворници, съобщава агенция APE-MPE. По това време всички лишени от свобода е трябвало да бъдат в килиите си.

Гъркът е излежавал присъда за убийство в Закинтос, и е нахлул в главната сграда на затвора с пистолет, с намерението да нападне началника на охраната.

Там е имало още двама затворници - българин с доживотна присъда за убийството на бизнесмена Джон Макрис през октомври 2018 г., и албанецът Алкет Ризай - известен от бягството на Василис Палеокостас с хеликоптер от затвора Коридалос, достойно за филм

Българинът, за да защити началника, се нахвърлил върху гърка, взел пистолета му и го застрелял, ранявайки го смъртоносно. Екип от полицейски служители от отдел „Убийства" в Атина е поел разследването по случая.

Тепърва ще се изяснява как оръжието е попаднало в затвора, където се изтърпяват най-тежките присъди. Не е ясно и как двама от смятаните за най-опасни затворници са били в главната сграда. За да стигне някой там, той трябва да мине през три врати, които само охраната може да отвори.

Инцидентът показва, че има проблем със сигурността в затворите. Наскоро е започнал процес за закупуване на модерно оборудване за сигурност на затворите и вече е одобрен бюджет от 4 000 000 евро за закупуване на машини и електронни средства за контрол, така че оръжия, различни предмети и наркотици да не могат да влизат в затворите.

Според информация в медиите българинът е Серафим Райчев-Немия, на 38 г. Той излежава доживотна присъда за убийството на Янис (Джон) Макрис, бизнесмен от Сидни с връзки с организираната престъпност. Макрис бе убит в колата си пред дома си в атинско предградие през октомври 2018 г.