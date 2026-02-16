ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко двама убити при атентат с мотоциклет в Северозападен Пакистан

Най-малко двама убити при атентат с мотоциклет в Северозападен Пакистан. Снимка: Pixabay

Най-малко двама души, сред които едно дете, бяха убити, а няколко - ранени, след като експлозиви, закрепени към мотоциклет, избухнаха в близост до входа на на полицейско управление в Северозападен Пакистан днес, предаде Асошиейтед прес, като се позоваха на полицейски и спасителни служби.

Експлозията е нанесла щети и на близките магазини, съобщава БТА.

Атаката е била извършена в Банну - район в неспокойната северозападна провинция Хайбер-Пахтунхва (преди Северозападна гранична провинция - бел. ред.), граничеща с Афганистан, съобщи местният полицейски служител Фида Мохамад. Той не даде повече подробности, като само каза, че убитите и ранените са били откарани в близката болница.

Въпреки че никоя групировка не е поела отговорност за атаката, подозренията вероятно ще паднат върху пакистанските талибани, известни като „Техрик е Талибан Пакистан" (ТТП), отбелязва АП.

През последните години в Пакистан се наблюдава вълна от насилие, за което правителството често обвинява забранената групировка TTП.

Движението на пакистанските талибани е отделно от талибаните, които управляват Афганистан от 2021 г., но двете групировки са свързани.

Увеличаването на атаките обтегна отношенията между Исламабад и Кабул, тъй като Пакистан обвинява TTП, че действа свободно в Афганистан - обвинение, което и TTП, и Кабул отричат, посочва АП.

