Орбан: Зеленски се включи директно в предизборната кампания в Унгария

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски "се е включил директно" в предизборната кампания в страната, като е "атакувал" унгарското правителство, предаде бТА по информация на унгарската новинарска агенция МТИ.

В публикация в социалните мрежи Орбан посочи, че през изминалата седмица политическите атаки от Украйна са достигнали ново ниво. "Когато президентът Зеленски ме атакува лично, защото не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС, той всъщност поставя под въпрос суверенното решение на унгарския народ", каза унгарският премиер.

Орбан отбеляза, че според национално допитване от 2025 г. унгарците ясно са показали, че не желаят Украйна да стане член на Европейски съюз.

"Като министър-председател на Унгария, мое задължение е да прилагам решението на унгарския народ. И ще го правя отново и отново, независимо дали на президента Зеленски му харесва или не", добави Виктор Орбан.