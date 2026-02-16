ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия ще удължи проверките по границите си с още шест месеца

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Германия ще удължи проверките по границите си с още шест месеца след 15 март заради липсата на промяна в ситуацията в областта сигурността, заяви министърът на вътрешните работи Александер Добринт пред вестник „Билд" в коментари, публикувани днес, предаде Ройтерс.

Съответното уведомление в момента се изпраща до Европейската комисия, съобщи германският всекидневник, позовавайки се представители на правителството.

„Удължаваме контрола по границите с нашите съседни страни – граничният контрол е един от елементите на реорганизацията на миграционната политика в Германия", цитира „Билд" думите на Добринт, предаде БТА.

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

