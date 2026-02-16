Белгия планира нова поръчка на изтребители Ф-35 тази година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгия възнамерява да направи поръчка тази година за допълнителни изтребители Ф-35, заяви министърът на отбраната Тео Франкен, цитиран от белгийската новинарска агенция Белга.

В интервю за специализирания сайт "Брейкинг Дифенс" (Breaking Defense) Франкен каза, че произведените в САЩ самолети трябва да бъдат "възможно най-европейски", предаде БТА.

Белгия вече поръча 34 самолета от този модел. В средата на октомври първата машина кацна в авиобаза Флорен, а няколко други се намират в щата Аризона, където белгийски пилоти преминават обучение.

Миналата година белгийското правителство одобри нова стратегическа визия за отбраната, която предвижда закупуването на още 11 самолета. Франкен изрази надежда договорът за тях да бъде подписан по-късно тази година след разговори с Джеймс Тайклет, ръководител на производителя "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin).

Тео Франкен подчерта, че Белгия търси по-силно европейско участие в програмата и посочи възможността част от самолетите да бъдат сглобявани в Италия, където вече се извършва окончателното сглобяване на италиански и нидерландски машини.

Белгийската авиационна индустрия също се включва в проекта, след като две компании от Белгия подписаха споразумение с производителя на двигатели "Прат енд Уитни" (Pratt & Whitney) за производство на компоненти за двигателите на изтребителя.