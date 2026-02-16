Майката на Навални поиска справедливост за отровения си син

Майката на опозиционния руски лидер Алексей Навални поиска справедливост за сина си днес - навръх втората годишнина от смъртта му, след като разследване на най-малко пет държави установи, че той е бил отровен с рядък токсин, предаде Франс прес.

„Потвърди се това, което знаехме от началото. Ние знаехме, че нашият син не просто е починал в затвора, а че е бил убит", заяви пред журналисти на гроба му в Москва Людмила Навална, съобщава БТА.

„Изминаха две години и вече знаем с какво е бил отровен. Смятам, че след известно време ще разберем кой го е направил", добави тя. „Разбира се, искаме това да се случи в нашата страна и справедливостта да възтържествува", каза Навална.

„Вече казах, че тези, които са дали тази заповед, са известни на целия свят. Само го повтарям. И ние искаме всички тези, които са участвали, да бъдат идентифицирани", каза тя.

Днес десетки хора се събраха в Москва на гроба на харизматичния борец срещу корупцията и яростен противник на президента Владимир Путин.

Алексей Навални почина на 47 години в затвора на 16 февруари 2024 г. при неясни обстоятелства, посочва АФП.

Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия обвиниха Москва, че Навални е бил отровен с „рядък токсин", като се позоваха на разследване, публикувано в събота.