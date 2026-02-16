ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Продуцентката на сериала „Техеран" Дана Идън е открита мъртва в Атина

Бойка Атанасова, Атина

Дана Идън КАДЪР: Екс/@BeniSabti

Израелската продуцентка на хитовия сериал „Техеран", Дана Идън, беше намерена мъртва в хотелската си стая в Атина вчера.

52-годишната Идън е била в Гърция за заснемането на четвъртия сезон на сериала. Тя е открита от брат си, след като часове наред не е отговаряла на негови съобщения и обаждания. Гръцките власти са разпоредили аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

Първоначалната информация сочи за самоубийство, тъй като около нея са открити хапчета, а човек от семейното ѝ обкръжение е заявил, че тя е изпитвала психологически проблеми.

Според гръцки медии при първоначалния оглед са открити синини по врата и крайниците, което е стандартна причина властите да разглеждат всички хипотези, включително самоубийство или нещастен случай.

Продуцентската компания на Идън призова да не се разпространяват спекулации, докато разследването не приключи официално.

Дана Идън беше ключова фигура зад международния успех на „Техеран", който през 2021 г. спечели наградата „Еми" за най-добър драматичен сериал.

