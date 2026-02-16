ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Служители в канцеларията на израелския премиер намерили подозрителен плик

2356
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Служители в канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху са намерили "подозрителен плик", съобщиха днес израелски медии, цитирани от ДПА.

Няма заплаха за обществената сигурност, пише онлайн изданието на в. "Йедиот ахронот". В плика е имало флакони с неизвестно съдържание, съобщава друг израелски всекидневник - "Маарив", предаде БТА.

Пликът е изпратен за изследване в лаборатория.

Това не е първият път, когато подозрителна пратка се появява в канцеларията на израелския премиер, отбелязва ДПА. Последният такъв случай беше през ноември, когато силите за сигурност изследваха съдържанието на плик, който в крайна сметка се оказа безвреден.

