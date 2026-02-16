Кипър е с най-висок процент разхищаване на храна в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипър отбелязва най-високия процент на разхищаване на храна в целия Европейски съюз, което има значителни екологични и социални последствия, заяви комисарят по околната среда Антония Теодосиу, цитирана от изданието „Сайпръс мейл".

В реч по време на церемонията по връчването на наградите за конкурса „mindREsetters of the year", която се състоя в петък, Теодосиу заяви, че държавата е признала проблема и насърчава политики за неговото решаване, предаде БТА.

Кипър вече прилага национален план за действие за кръгова икономика с цел намаляване на отпадъците, по-добро използване на ресурсите и подкрепа на жизнеспособни практики. Страната е в процес на укрепване на националната си стратегия за изменението на климата, с акцент върху устойчивостта, добави комисарката.

Теодосиу отбеляза още, че климатичните промени вече са факт и засягат Кипър, като се наблюдават по-високи температури, по-малко валежи и по-голям натиск върху природните ресурси.