ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22296152 www.24chasa.bg

Не работели камерите в затвора, където българин уби грък, подозират инсценировка

Бойка Атанасова, Атина

6356
СНИМКА: Pixabay

Българският наемен убиец Серафим Райчев-Серо е основният заподозрян за разстрела на 43-годишния гръцки рецидивист Антонис Пападатос. Инцидентът, разиграл се в кабинета на главния надзирател при странни обстоятелства и неработещи камери, повдига въпроса: спасение на служител или добре планирана инсценировка на мафията?

Разследващите от гръцката полиция се опитват да установят дали пистолетът е бил предварително скрит в кабинета или е внесен от Пападатос. Версията, че затворник влиза въоръжен в административната част, е огромен скандал за Министерството на защитата на гражданите.

Източници от затвора, загатват, че Пападатос е бил „неудобен" за определени кръгове, което засилва подозренията за поръчково убийство, маскирано като героична проява от страна на българина.

Властите все още не са потвърдили официално дали именно той е участникът в инцидента в „Домокос". Към момента той е преместен в изолация под засилена охрана поради риск от отмъщение от страна на гръцки затворнически групировки.

Припомняме, че Серафим Райчев излежава доживотна присъда за екзекуцията на Янис Макрис – случай, който разтърси Гърция през 2018 г. и го утвърди като фигура с контакти в международния подземен свят.

Райчев е заплашен от нова доживотна присъда за незаконно притежание на оръжие и убийство в затвор. При второ тежко престъпление по време на изтърпяване на наказание, законът в Гърция на практика блокира възможността за предсрочно освобождаване.

Досието на „Серо" – От Хасково до доживотната присъда

2018 г. – Серафим Райчев става известен с хладнокръвното убийство на бизнесмена Янис Макрис в атинското предградие Вула. Видеозаписи го запечатват като професионален екзекутор.

2019 г. – Задържан е в Атина след грешка при наемане на автомобил. Брат му, сочен за съучастник, все още се издирва.

2023 г. – Апелативният съд в Атина потвърждава доживотната му присъда според CNN Greece.

2026 г. – Райчев отново е в центъра на криминалния свят, този път в строго охранявания „Домокос".

Към момента българското Министерство на външните работи (МВнР) и посолството в Атина не са излезли с официална информация.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите