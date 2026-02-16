Не работели камерите в затвора, където българин уби грък, подозират инсценировка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският наемен убиец Серафим Райчев-Серо е основният заподозрян за разстрела на 43-годишния гръцки рецидивист Антонис Пападатос. Инцидентът, разиграл се в кабинета на главния надзирател при странни обстоятелства и неработещи камери, повдига въпроса: спасение на служител или добре планирана инсценировка на мафията?

Разследващите от гръцката полиция се опитват да установят дали пистолетът е бил предварително скрит в кабинета или е внесен от Пападатос. Версията, че затворник влиза въоръжен в административната част, е огромен скандал за Министерството на защитата на гражданите.

Източници от затвора, загатват, че Пападатос е бил „неудобен" за определени кръгове, което засилва подозренията за поръчково убийство, маскирано като героична проява от страна на българина.

Властите все още не са потвърдили официално дали именно той е участникът в инцидента в „Домокос". Към момента той е преместен в изолация под засилена охрана поради риск от отмъщение от страна на гръцки затворнически групировки.

Припомняме, че Серафим Райчев излежава доживотна присъда за екзекуцията на Янис Макрис – случай, който разтърси Гърция през 2018 г. и го утвърди като фигура с контакти в международния подземен свят.

Райчев е заплашен от нова доживотна присъда за незаконно притежание на оръжие и убийство в затвор. При второ тежко престъпление по време на изтърпяване на наказание, законът в Гърция на практика блокира възможността за предсрочно освобождаване.

Досието на „Серо" – От Хасково до доживотната присъда

2018 г. – Серафим Райчев става известен с хладнокръвното убийство на бизнесмена Янис Макрис в атинското предградие Вула. Видеозаписи го запечатват като професионален екзекутор.

2019 г. – Задържан е в Атина след грешка при наемане на автомобил. Брат му, сочен за съучастник, все още се издирва.

2023 г. – Апелативният съд в Атина потвърждава доживотната му присъда според CNN Greece.

2026 г. – Райчев отново е в центъра на криминалния свят, този път в строго охранявания „Домокос".

Към момента българското Министерство на външните работи (МВнР) и посолството в Атина не са излезли с официална информация.