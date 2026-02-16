Украйна е получила 4,4 млн. снаряда с голям калибър по линия на чешката инициатива за боеприпаси

Украйна е получила досега 4,4 милиона снаряда с голям калибър по линия на чешката инициатива за предоставяне на боеприпаси на Киев, заяви чешкият президент Петър Павел в интервю за чешкия новинарски сайт odkryto.cz, предаде БТА.

Павел е решителен поддръжник на чешката инициатива, в рамките на която чешки представители по въпросите на отбрана и компании в сферата на отбраната закупуват боеприпаси по целия свят със средства от фондове от Германия, Дания, Нидерландия и други донори, отбелязва Ройтерс.

Чешкият премиер Андрей Бабиш, който се върна на власт след миналогодишните парламентарни избори, обмисляше да се откаже от чешката инициатива, но след като бе подложен на натиск от Павел и от съюзници на Чехия, се съгласи Прага да продължи да участва в нея. Бабиш обаче уточни, че в рамките на инициативата няма да бъдат използвани чешки държавни средства.

Без получените боеприпаси въоръжените сили на Украйна не биха могли ефективно да се отбраняват, каза още Петър Павел в интервюто.

Държавният глава отбеляза, че в рамките на инициативата Украйна е получила миналата година близо два милиона бройки боеприпаси.