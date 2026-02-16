На 17 февруари в Женева ще се проведе нов кръг преговори между Русия, САЩ и Украйна. Анализатори считат, че е трудно да се очаква съществен напредък. Руски експерти посочват, че смяната на ръководителя на руската делегация може да означава навлизане на преговорите в нов етап.

Според оценки при настоящата ситуация на бойното поле западните държави едва ли ще направят отстъпки в краткосрочен план по въпросите за санкциите срещу Русия и сигурността. Известният руски политически анализатор Алексей Пинчук пише, че назначаването на президентския съветник Владимир Медински за ръководител на делегацията показва преминаване на диалога от техническо към политическо равнище и бележи нова фаза в преговорния процес. По думите му разговорите в Женева са само начало, а разногласията между Москва и Вашингтон остават значителни, пише КМГ.

Също на 17 февруари в Женева ще се проведат и преговори по иранския въпрос. Анализатори ги определят като опит на САЩ и Европа за „управление на риска" на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток. Според коментари иранската тема и украинската криза в известна степен са взаимно свързани, като САЩ и европейските страни, докато оказват натиск върху Русия, се стремят да избегнат появата на нова стратегическа точка на нестабилност около Иран.